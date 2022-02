Savona/Altare/Millesimo. “Cantieri infiniti e disastro autostrade in Liguria. Nei tratti Millesimo-Altare-Savona vengano istituiti i pedaggi gratuiti in entrambe le direzioni almeno fino al termine dei lavori”. E’ questo il contenuto dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo regionale della Lega Stefano Mai con cui impegna la giunta ad attivarsi in ogni sede utile.

... » Leggi tutto