Sola e malata non apre la porta, interviene la polizia locale di Vallecrosia

Vallecrosia. Attimi di apprensione nel pomeriggio a Vallecrosia, per una donna sola e ammalata che non rispondeva agli assistenti sociali. Più volte il personale comunale ha cercato di chiamare e bussare la signora, assistita dai servizi sociali, senza avere risposta e senza neppure riuscire ad aprire la porta del suo appartamento in quanto chiusa dall’interno.

A quel punto è intervenuta la polizia locale: dopo alcuni tentativi, gli agenti sono riusciti ad accedere nell’alloggio, trovando la donna a letto profondamente addormentata.

... » Leggi tutto