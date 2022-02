Alloggi per studenti nell’ex Magistero? Il Buridda: “Dopo lo sgombero del 2014 via Bertani abbandonata al degrado”

Genova. “Il collettivo è felice di vedere confermato il proprio ruolo di valorizzazione immobiliare nel territorio genovese. Ulteriore gioia viene dal fatto di scoprire che sarà un nuovo alloggio per student* universitar*: indice di ferrea volontà nell’investire su giovan* e sulla cultura. Ci congratuliamo con l’Ateneo per l’attrattiva nazionale e internazionale, visto che gli alloggi di via Bertani, realizzati a tempo record dopo lo sgombero del 2014, non sono sufficienti ad accogliere il boom di iscrizioni”.

