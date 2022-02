La Protezione civile compie 30 anni, Toti e Giampedrone: “Liguria modello nazionale”

Genova. “L’anniversario di oggi è soprattutto un’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Protezione civile, che non solo sono un supporto prezioso per la nostra sicurezza ma rappresentano quello che amo definire come un esercito di pace sempre a disposizione dei cittadini e dei territori. Regione Liguria sarà sempre pronta a sostenere l’impegno di chi ogni giorno protegge i cittadini e il territorio da ogni pericolo. Fin dall’avvio del primo mandato di questa amministrazione abbiamo lavorato per rinnovare profondamente la nostra Protezione civile: abbiamo dovuto affrontare diverse emergenze, dalle alluvioni alla devastante mareggiata del 2018 fino al crollo di ponte Morandi. E anche durante gli ultimi due durissimi anni di pandemia i volontari e il dipartimento regionale hanno svolto un ruolo importante di supporto nella lotta al Covid. Sono orgoglioso del nostro sistema che in questi anni ha dato le migliori risposte a livello nazionale, diventando un modello per tutto il Paese”.

