Ospedali di comunità, Arboscello (Pd) a Toti: “Nessun confronto istituzionale nonostante le richieste”

Savona. “Questa mattina, apprendiamo dai giornali che Regione Liguria, con un piano trasmesso dalla Asl già due giorni fa, ha deciso come intende distribuire gli oltre 13 milioni del PNRR destinati alla Sanità sul territorio savonese. In barba a qualsiasi basilare educazione dei luoghi istituzionali e democratici, i mezzi di informazione hanno ricevuto la progettazione che consiglieri regionali e amministratori locali non sono riusciti ad avere in questi mesi, nonostante le continue richieste di delucidazioni, incontri e discussioni”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

