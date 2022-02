Troiane di Euripide al Teatro Duse: la sofferenza degli sconfitti dalla guerra è più attuale che mai

Genova. Con il conflitto in Ucraina che è realtà, assume un significato ancora più grande la messa in scena delle Troiane di Euripide in questi giorni. L’umanità non riesce a fare a meno delle guerre e gli sconfitti subiscono il dolore dei lutti e il loro tragico destino senza riuscire a trovare un senso, un perché a ciò che è accaduto. Le donne di Troia lo affrontano con una dignità enorme, nel testo di Euripide.

