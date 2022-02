Ventimiglia. Uno straniero è stato arrestato dai carabinieri che, la scorsa notte, lo hanno visto danneggiare, probabilmente nel tentativo di compiere furti, alcune auto parcheggiate in via Tacito, a Ventimiglia. L’uomo è stato colto sul fatto e immediatamente fermato. L’arresto è stato convalidato stamane in tribunale a Imperia.

