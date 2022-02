Albenga, l’amministrazione comunale risponde a Distilo: “Elencata una serie infinita di bufale”

Albenga. “Il nuovo intervento del consigliere Distilo dimostra lo stato confusionale in cui annaspa. Tralasciando le sue vicende personali che nulla hanno a che fare con le dinamiche politico-amministrative che l’hanno visto, per sua scelta, fuori dalla maggioranza, ci preme stigmatizzare, seppur a distanza di tempo, il suo atteggiamento completamente difforme dal ruolo istituzionale che riveste, quando in maniera del tutto ‘abusiva’ aprendo l’ultima seduta di consiglio comunale del 28 dicembre ha fatto il suo monologo per poi abbandonare maggioranza e seduta da lui convocata e presieduta”.

... » Leggi tutto