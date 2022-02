Imperia. Sabato 26 febbraio l’Under 19 giocherà tutte le partite del Campionato Nazionale nel rispetto del messaggio di pace che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto inviare in questo grave momento di crisi umanitaria in corso in Ucraina, decidendo di posticipare di cinque minuti il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Lo annuncia la Lnd.

