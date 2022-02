Fondi Pnrr per il recupero dei borghi: il progetto pilota a Borgo Castello

Andora. E’ Borgo Castello nel comune di Andora ad aggiudicarsi il progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. La giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Cultura Ilaria Cavo ha preso atto delle risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione appositamente costituito, individuando la proposta formulata dal Comune di Andora denominata “Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to built the future)”.

