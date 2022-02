Per la prima volta a Sanremo la benedizione delle penne dei maturandi

Sanremo. Non c’è solo la cena dei 100 giorni sul percorso dei maturandi dell’anno scolastico in corso. Per la prima volta nella Città dei Fiori, verranno benedette le penne con le quali gli studenti affronteranno le prove scritte dell’esame. L’iniziativa, che ogni anno si tiene in Abruzzo, terra del santo protettore dei maturandi, domenica 27 febbraio viene proposta a Sanremo presso la chiesa di Tutti i Santi. Il santo in questione è san Gabriele dell’Addolorata.

