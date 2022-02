Ventimiglia. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente tra automobile e motocicletta avvenuto verso le 10.15 in via Roma davanti alla Banco di Caraglio. Si tratta di uomo di 58 anni, in sella al mezzo a due ruote, che è stato soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza.

... » Leggi tutto