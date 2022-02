Genoa International Music Youth Festival, arriva una delegazione di Concepción a Genova

Genova. Questa mattina a Palazzo Tursi, il vice sindaco Massimo Nicolò ha incontrato il sindaco di Concepción Alvaro Ortiz e il rettore dal dell’Università della città cilena Carlos Saavedra, in visita a Genova per l’inaugurazione del Genoa International Music Youth Festival, la rassegna giovanile di musica classica organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Internazionale delle Culture Unite (Aicu).

... » Leggi tutto