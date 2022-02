Guerra Ucraina, ad Albenga domenica 27 messa “per le vittime, il dolore e le sofferenze”

Albenga. “La comunità cattolica ortodossa e quella cristiana ortodossa domenica 27 alle 16 si ritrovano al Sacro Cuore di Albenga per condividere con noi cristiani albenganesi questo momento difficile per la loro patria. Celebreremo la santa messa perché la pace riunisca i popoli, per tutte le vittime sempre più in aumento, per il dolore e le sofferenze di tutte le generazioni colpite”. A dirlo è Don Luigi Lauro, parroco del Sacro Cuore.

... » Leggi tutto