Ospedale Albenga, Sansa: “Toti ascolti il territorio. ‘No’ al Ps è inaccettabile”

Albenga. “In questi giorni ho ascoltato il grido d’allarme di amministratori e cittadini del comprensorio d’Albenga in merito alla comunicazione, fatta in riunione da remoto, dal presidente nonché assessore alla Sanità Giovanni Toti, di non riaprire il Pronto Soccorso del Santa Maria Misericordia di Albenga. È inaccettabile che la seconda città della provincia di Savona e il suo relativo entroterra, che si spinge fino alla Valle Arroscia, rimangano senza un Pronto Soccorso. Parliamo di 25 mila albenganesi e di un bacino del comprensorio di oltre 200 mila persone nel periodo estivo, vuol dire un città grande come Trieste, senza un Pronto soccorso”. Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima Lista.

