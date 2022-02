Sanremo, sindacati contro il bando dei bar del Casinò che esclude i ristoranti

Sanremo. «Le scriventi organizzazioni sindacali, Filcams-Cgil Fisascat -Cisl Uiltucs-Uil Snalc-Cisal, sono assolutamente perplesse sulla posizione presa dal consiglio di amministrazione del Casinò di Sanremo riguardo al nuovo bando ad evidenza pubblica istituito per l’appalto dei bar del Casinò che esclude i ristoranti, Biribissi e Roof Garden per i quali verrà utilizzato il servizio di catering e che non garantisce, con la clausola di salvaguardia, il posto di lavoro ai 35 dipendenti che da anni, se non da decenni, vi prestano il loro lavoro.

... » Leggi tutto