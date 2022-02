Spotornese contro White Rabbit United: la diretta testuale

Savona. Il girone B del campionato di Seconda Categoria è allo sprint finale: sei le giornate da disputare, al termine delle quali la prima classificata salirà in Prima e le quattro che la seguono disputeranno i playoff. La Spotornese, appaiata al secondo posto alla Priamar, prova a tenere viva la lotta per il primato, occupato dalla San Francesco Loano che ha 4 punti in più delle inseguitrici, e intende approfittare dello scontro diretto tra le due rivali che andrà in scena domani.

