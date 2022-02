Albenga, malata oncologica scrive a Toti: “Ospedale merita di più”. Ciangherotti: “Si torni al tavolo di confronto”

Albenga. “Sul futuro dell’ospedale di Albenga mi rivolgo direttamente all’assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti. Caro presidente, se non vuole prendere in considerazione le richieste del comprensorio ingauno e delle istituzioni, ascolti almeno il grido d’allarme lanciato da quei pazienti che, loro malgrado, hanno avuto a che fare con il Santa Maria di Misericordia e che oggi le scrivono per chiederle rispetto per la struttura”. A parlare è il consigliere di minoranza albenganese Eraldo Ciangherotti.

