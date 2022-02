Autostrade, dal 15 marzo in Liguria rimborso automatico del pedaggio anche senza Telepass

Genova. Partirà il 15 marzo la sperimentazione del nuovo servizio Cashback Targa che Autostrade per l’Italia, attraverso la sua società Free To X e in condivisione con Mims, Regione Liguria e istituzioni territoriali, ha deciso di lanciare in anteprima per i residenti in Liguria, prima dell’attivazione su scala nazionale prevista per il 15 aprile 2022. Il servizio Cashback sostituisce da febbraio le esenzioni dei pedaggi per i cantieri.

... » Leggi tutto