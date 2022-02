Guerra in Ucraina: Putin ordina l’allerta del sistema nucleare, ma spuntano spiragli per la trattativa

Liguria. Sarà probabilmente un’altra notte di bombardamenti in Ucraina, anche se una schiarita si profila all’orizzonte: la delegazione di Kiev domani si incontrerà in Bielorussia con quella russa per tentare di aprire una trattativa. “Non ci credo molto, ma proviamo…”, ha commentato il premier ucraino Zelensky che aveva rifiutato il colloquio, ma alla fine ha accettato dopo aver ricevuto anche dal presidente bielorusso Lukashenko precise garanzie sulla sicurezza per la delegazione.

