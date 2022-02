In Aurelia coda da Sori a Nervi, il sindaco di Bogliasco: “Ora basta, faremo ricorso a Mattarella”

Bogliasco. “Anche questo weekend da venerdì a domenica, oggi addirittura dalle 15.30, sull’Aurelia da Sori al semaforo di via Campostano a Nervi è coda. Nonostante le iniziative del comitato spontaneo Basta code, le proteste, le firme raccolte, il Comune di Genova è sordo davanti a questa realtà che è evidente a tutti”. A sbottare è il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino che aveva promosso in prima persona la raccolta firme per eliminare il nuovo semaforo comparso a Nervi dopo le modifiche alla viabilità

... » Leggi tutto