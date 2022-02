Sanremo. Al Comunale la Sanremese riceve il Gozzano: biancoazzurri a caccia della sesta vittoria di fila. Mister Andreoletti recupera Aita che parte dalla panchina ma perde Valagussa (fermo in via precauzionale); indisponibili gli infortunati Buccino, Maglione e Pellicanò. Partono dal primo minuto Giacchino a centrocampo e Scalzi in attacco.

