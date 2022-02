Bella prestazione della Spotornese, che ha regolato 4 a 0 White Rabbit United. Davide Colombino (nella foto con i colori della Veloce) non è andato in goal ma è uno degli uomini chiave dell’attacco dei biancocelesti: “Ci serviva portare a casa questa vittoria per dire che noi ci siamo – commenta – vogliamo dare il massimo in tutte le gare e giocarcela fino alla fine“.

