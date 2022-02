Bordighera si mobilita per l’Ucraina, raccolta di beni di prima necessità al Mercato Coperto

Bordighera. Vestiti, medicinali, alimenti e altri generi di prima necessità. E’ scattata anche a Bordighera la raccolta di beni da destinare al popolo ucraino. Il punto di raccolta è al Mercato Coperto, dove l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un locale del piano rialzato, in modo da poter stipare la merce in attesa di inviare tutto ai confini dell’Ucraina, dove le persone si stanno rifugiando per espatriare nella speranza di scampare a sparatorie e bombardamenti.

... » Leggi tutto