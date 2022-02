Da Savona a Portofino per la prima sfilata sostenibile sul mare: il connubio Costa Toscana-Jessica Minh Anh è mozzafiato

Portofino. Alta moda, vestiti mozzafiato e accessori eccentrici e meravigliosi. A contornare il tutto il mare e la Liguria, per un mix che risulta eccezionale. Una vera sfilata evento, quella che si è tenuta questo pomeriggio a bordo di Costa Toscana, la nuova ammiraglia di Costa Crociere che, intorno alle 12, ha lasciato il porto di Savona per raggiungere Portofino e trasformarsi per un giorno in una passerella a cielo e mare aperto ospitando la “J Spring Fashion Show 2022”.

