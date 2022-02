Cuneo. Anche quest’anno studenti e studentesse della classe IV della Scuola forestale di Ormea saranno in Erasmus, impegnati in stage presso aziende del settore forestale. Il progetto “Erasmus plus – Forest4life”, oggi modello di eccellenza a livello europeo, è nato nel 2013 e, su iniziativa di Ormea capofila, ha coinvolto anche gli altri tre istituti forestali d’Italia: Edolo, Feltre e Pieve Santo Stefano.

... » Leggi tutto