Pontedassio. Si è concluso con un grande successo il Carnevale organizzato ieri pomeriggio a Pontedassio dalla Proloco. La festa iniziata alle 14 ha visto la partecipazione di tante “mascherine” allegre e colorate: dai supereroi più amati, come Superman e Harry Potter, ai vigili del fuoco, alle fatine e principesse. Non sono mancate anche le maschere più tradizionali e quasi dimenticate come Arlecchino.

