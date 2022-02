Genova. Di numeri alcuna non si parla “perché ancora non si sanno” e rispetto ai centri che ospiteranno i profughi in arrivo dall’Ucraina la Prefettura ha chiesto agli enti gestori un po’ di riserbo anche se è la Curia genovese ha già dato disponibilità per l’ex seminario e per una struttura più piccola a Isoverde.

... » Leggi tutto