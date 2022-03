Basole abbandonate in via Schiva ad Oneglia, Pd città di Imperia: «Chiediamo all’Amministrazione di intervenire»

Imperia. «I lavori di per la posa della fibra dei mesi scorsi intervenuti in via Tommaso Schiva a Oneglia hanno riportato alla luce le basole che ricoprivano la strada lungo la quale correva la ferrovia che collegava la stazione di Oneglia all’Agnesi e al porto per il trasporto delle merci. Basole che, contrariamente a quanto avvenuto per le basole rimosse in occasione dei lavori per l’isola pedonale di via Cascione, sono state accatastate indebitamente e senza nessuna cautela, tra gli stalli adibiti a posteggio delle macchine e quelli delle moto in via Tommaso Schiva, e che giacciono ancora oggi nella medesima posizione, nonostante i lavori ed il relativo cantiere siano chiusi ormai da più di un mese» – fa sapere il Pd città di Imperia.

... » Leggi tutto