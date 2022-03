Campese, Andrea Meazzi si esprime sugli striscioni: “Podestà grande allenatore, saprà dare la scossa”

Un pareggio che porta altro entusiasmo in casa Campese quello arrivato contro il Savona di Podestà.

Mister Andrea Meazzi ha commentato l’incontro visibilmente soddisfatto: “I ragazzi sono stati veramente ammirevoli, lottando su ogni pallone con qualche occasione per segnare. Quindi devo fare i complimenti alla mia squadra per ciò che hanno fatto: facciamo 3 ore di allenamento a settimana e, in quel poco tempo a disposizione, i ragazzi danno veramente tutto”

