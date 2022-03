Ettore ha nove anni ed è mio fratello.

Beh, non proprio fratello di sangue, ma come lo chiamereste voi quell’amico che non vi ha fatto sentire solo nemmeno un giorno della vostra vita?

C’è solo quel piccolissimo dettaglio del non essere stati generati dallo stesso utero, dettaglio assolutamente trascurabile anche per mamma, che ha sempre trattato Ettore come uno di noi tre fratelli.

Anzi, quante volte la abbiamo rimproverata bonariamente, dicendole che sapevamo tutti che Ettore fosse il suo preferito, e lei alzava le spalle magre, finiva di lavare i piatti ,e io , anche se le vedevo solo il collo bianco, sapevo che stava sorridendo.

Perché Ettore fa sorridere tutti. Ha quello sguardo irresistibilmente buffo che nessuno di noi tre riesce a replicare, neanche Andry, che è capace a toccarsi il naso con la lingua, riesce a sortire lo stesso effetto di Ettore.

E a lui perdonano tutti i guai. Sin da quando era piccolissimo. E di guai ne ha combinati tanti. Il divano potrebbe testimoniare, e i muri del salotto e le tende della cucina.

Mamma e papà raccontano dei disastri miei e di Andry da piccini con una malcelata nota di rimprovero, per Ettore ogni narrazione del guaio porta con sé ricordi colmi di risate, fango e famiglia.

