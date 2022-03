Fiaccolata per la pace, Toti: «Liguria al fianco dell’Ucraina»

Genova. «Sabato abbiamo illuminato con i colori della bandiera Ucraina il palazzo della Regione per dimostrare che tutti i liguri sono al fianco di questo popolo. La resistenza che nessuno si aspettava, nemmeno forse chi ha invaso, devono rendere orgogliosi tutti gli ucraini per l’amore e la fedeltà alla Patria che stanno dimostrando. Noi ci siamo, a livello nazionale ma anche come Regione per tutto quello che potremo fare fino quando la guerra non finirà. Auspico che quei colloqui di pace che sono iniziati oggi possano portare i loro frutti, risparmiando tante vittime innocenti. Salvare oggi l’Ucraina vuol dire salvare la democrazia e la libertà».

