Imperia, presentato il funzionamento delle nuove isole ecologiche

Imperia. Presentate questa mattina presso la sede della ditta “De Vizia”, le isole ecologiche che dalla settimana prossima entreranno in funzione ad Imperia. Sono 59 in tutto le “batterie” posizionate e completamente video sorvegliate, che andranno a coprire circa 5000 utenze. La partenza del servizio combacerà nel primo periodo con la presenza dei mastelli «Non possiamo far interrompere alle utenze all’improvviso un tipo di servizio ed iniziarne uno nuovo. Saranno presenti isole e mastelli insieme per almeno una settimana; verranno affissi degli avvisi in cui si segnalerà agli utenti il cambio e le sue tempistiche. Il tutto avverrà per gradi e per aree. Ogni settimana saranno coinvolte 2 o 3 aree con circa 1000 utenze. Entro 6 settimane tutte le aree critiche saranno attive e verrà interrotto definitivamente il porta a porta» commenta Massimo Belisai, responsabile tecnico De Vizia Imperia.

