Rotonda Sant’Ampelio, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «L’argomento venga discusso in commissione o consiglio comunale»

Bordighera. «Dieci giorni fa ho inviato richiesta formale al sindaco di Bordighera di convocare in tempi brevi una commissione consigliare speciale o eventualmente anche un consiglio comunale straordinario dedicati al tema della Rotonda di Sant’Ampelio. Purtroppo non ho ancora ricevuto risposta. Le recenti novità apparse sugli organi di informazione e rimbalzate in successive forti polemiche sugli on line e sui social rendono a mio parere indispensabile ed urgente un approfondimento su un tema ormai annoso che riveste una importanza fondamentale per la città e che deve essere finalmente affrontato e risolto. Tale approfondimento deve essere svolto nelle sedi istituzionalmente deputate» – dice Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

