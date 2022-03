Ucraina, nelle parrocchie di Santa Caterina e San Tommaso i centri raccolta per gli aiuti ai profughi: giovedì parte il primo camion

Genova. Se la parrocchia di Santo Stefano, dove si raccoglie la comunità ucraina ha creato un punto di raccolta, padre Vitaliy sta chiedendo ai colleghi sacerdoti genovesi di non portate tutto nella chiesa di via XX settembre visti gli spazi limitati, ma di effettuare le raccolte nelle proprie parrocchie fino a giovedì, giorno in cui è prevista la partenza di un tir con gli aiuti umanitari.

... » Leggi tutto