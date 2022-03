Sanremo. Si terrà questo sabato, 5 marzo, con inizio alle 10, la prima conferenza regionale per la Liguria dell’Alleanza per la Transizione ecologica, ATE, associazione nazionale indipendente e senza scopo di lucro, nata il 5 ottobre 2021 a Roma con la finalità di promuovere la costituzione di un nuovo soggetto politico necessario a sostenere la transizione ecologica in Italia.

