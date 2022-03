FaberWoman, l’8 marzo chiudono le iscrizioni per la prima edizione dell’iniziativa di Cna Genova

Genova. Chiuderanno martedì 8 marzo le iscrizioni a FaberWoman, il nuovo concorso di idee imprenditoriali al femminile ideato da Cna Genova in collaborazione con Rotary Club Genova San Giorgio e Camera di Commercio di Genova. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’impresa al femminile nella provincia di Genova, mettendo in palio le competenze professionali necessarie per la concretizzazione delle idee imprenditoriali ed un sostegno economico per l’avvio dell’attività. Il concorso, che ha ottenuto il patrocinio di Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Comune di Genova, è rivolto alle sole donne (in forma singola o associata) residenti in Italia che prevedano di aprire la loro attività nella provincia di Genova.

