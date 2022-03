Sognando Sanremo sotto le bombe di Kiev, la storia di Nikita

Sanremo. Lo scoppio delle ultime due bombe è risuonato nella notte di Kiev ieri alle dieci. Due istanti terrificanti che ci mettono in contatto per la prima volta con un sanremese d’adozione, ma ucraino di nascita, che si trova in trappola nella capitale ucraina da quando è scoppiata la guerra provocata dalla Russia di Putin. Lui è Nikita Zhdanov, 31enne, ex barista in un noto ristorante del lungomare di Ospedaletti, si trova ora insieme al figlio Marsel di 10 mesi e alla moglie Sabina, 27enne esperta di marketing, rintanato in un appartamento, senza possibilità di fuga.

