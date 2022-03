Ventimiglia, in trecento al presidio per la pace in Ucraina

Ventimiglia. Trecento persone hanno partecipato nel pomeriggio alla manifestazione organizzata da Scuola di Pace di Ventimiglia dal titolo “No alla follia della guerra, sì al buon senso della pace e della libertà dei popoli“: un presidio che ha visto tanti cittadini comuni e molti amministratori locali riunirsi all’angolo tra via Aprosio e via Repubblica contro la guerra russa in Ucraina. Con la bandiera della pace unita a quella dell’Ucraina è stato formato un cerchio, come un abbraccio al popolo martoriato dai bombardamenti russi.

