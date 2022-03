Ventimiglia, investe pedone e non si ferma: automobilista rintracciata dalla polizia locale

Ventimiglia. Ha investito un donna in via Roma e non si è fermata per prestarle soccorso, ma è stata rintracciata dalla polizia locale grazie ad una foto scattata da un cittadino all’auto pirata: un’anziana automobilista rischia ora una denuncia per omissione di soccorso stradale.

L’investimento è avvenuto ieri, intorno alle 18,50, nel centro di Ventimiglia. Fortunatamente la donna investita non ha riportato gravi lesioni: i medici del pronto soccorso l’hanno dimessa con alcuni giorni di prognosi.

