«A due anni dalla pandemia nulla è cambiato»: in Liguria scatta la manifestazione degli infermieri

Genova. «Bilancio di due anni di pandemia: le professioni sanitarie, in particolar modo gli infermieri, ancora attendono che venga riconosciuto il loro impegno, il loro spirito di civico servizio e le competenze e professionalità dimostrate. In una fase in cui ci sarebbe enorme bisogno di professionisti che implementino gli organici della aziende sanitarie e del territorio, si riscontrano invece bassi stipendi, scarso riconoscimento e difficoltà negli accessi alle Università. I neo laureati vanno all’estero, dove vengono riconosciute retribuzioni e incentivi adeguati al loro lavoro e al loro impegno. Di contro in Italia i giovani scelgono altre specialità universitarie che possano garantire loro un futuro migliore. Nonostante si stia entrando in una fase cruciale della contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto della sanità, ciò che si sta delineando è l’ennesima beffa nei confronti delle categorie sanitarie. L’ennesima distribuzione a pioggia, che non valorizza realmente i professionisti del settore» – fa sapere Nursing Up Liguria.

