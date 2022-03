Al “Giardino dei Giusti” di Coldirodi un albero in memoria di Gino Bartali

Sanremo. Domenica 6 marzo, a Coldirodi, verrà piantumato un albero in memoria del grande campione e “Giusto tra le Nazioni” Gino Bartali in occasione della “Giornata europea dei Giusti”, istituita nel 2012 per ricordare l’esempio dei Giusti del passato e del presente e per diffondere i valori di responsabilità, tolleranza e solidarietà. L’appuntamento è alle 11.30 nel “Giardino dei Giusti” (Pinacoteca Rambaldi).

