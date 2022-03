Sanremo. La parola d’ordine a EXPO DUBAI 2020 è sostenibilità e la Maison DAPHNÉ di Sanremo è stata scelta, dalla Chambre des énergies renouvelables et de l’Ecologie de Monaco (CEREM), come ospite e modello di azienda familiare etica per parlare di moda sostenibile, tessuti organici e rigenerati.

... » Leggi tutto