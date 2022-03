Savona. “Prendiamo un caffè insieme? Parliamo tra noi donne per confrontarsi su famiglia, lavoro ma non solo…”. L’appuntamento organizzato dal Coordinamento Donne Lega Savona e da Elisabetta Franzoia, Responsabile Regionale Pari Opportunità e Famiglia della Lega è per martedì 8 marzo dalle ore 16.30 al bar “Riv.N°9 Sali e Tabacchi” in corso Italia 107r a Savona.

