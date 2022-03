Imperia. Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale rettangolare. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

