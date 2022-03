Celle Ligure. I colori della pace. Disegni, bandiere, cappelli. Gli occhi dei bambini, la loro semplicità. Questa mattina hanno lasciato le scuole elementari e medie e si sono dati appuntamento nell’anfiteatro del Comune per spiegare il loro “no alla guerra” in questi terribili giorni di conflitto in Ucraina.

