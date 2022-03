Savona, il sondaggio promuove le mense scolastiche: l’80% dei bambini è contento di mangiare a scuola

Savona. “Siamo soddisfatti del giudizio sul servizio, che è positivo nelle scuole Primarie e molto positivo in quelle dell’Infanzia (in generale quasi l’80% dei bambini è contento di mangiare a scuola), il personale che serve i pasti viene giudicato gentile nell’82,2% dei casi. Abbiamo tenuto conto di alcuni suggerimenti giunti dai bambini e nel mese di maggio verrà effettuata una nuova rilevazione valida per la pianificazione dei pasti del prossimo anno scolastico”.

... » Leggi tutto