Ucraina, Dello Strologo: “Amaro ridursi a parlare di pace quando la guerra ormai è scoppiata”

Genova. Stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate all’Ansa da Ariel Dello Strologo, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime comunali genovesi. Una posizione chiara e netta quella espressa dall’avvocato e presidente della comunità ebraica genovese: “Ridursi a parlare di pace quando ormai è scoppiata la guerra è un qualcosa che ci dovrebbe far amareggiare molto, per non dire incazzare. Noi dobbiamo impegnarci a costruire una società migliore proprio per evitare di ridurci come ci siamo ridotti”.

