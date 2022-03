Prosegue l’impegno di Conad Nord Ovest al fianco delle donne: installate 276 panchine rosse per dire no alla violenza di genere

Genova. Prosegue l’impegno di Conad Nord Ovest con il Progetto Panchine Rosse. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Conad Nord Ovest ed i suoi soci sul territorio sostengono l’installazione di nuove panchine rosse come segno tangibile dell’impegno nel contrasto alla violenza sulle donne. Le panchine sono state donate, nell’ambito del progetto Panchine Rosse, lanciato dagli Stati Generali delle Donne per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere. Perché educazione, cultura ed informazione sono la prima forma di prevenzione.

