Riforma del catasto, Nasini (Ape Confedilizia Genova): “Si rischia una stangata”

Genova. “Purtroppo, quello che sta avvenendo in questi giorni, con la maggioranza divisa sulla riforma del catasto e con il Governo che ne fa una bandiera, dimostrano che i nostri timori non erano e non sono infondati. L’Europa ha ordinato di utilizzare la riforma catastale per trovare le risorse necessarie a compensare la riduzione del corso del lavoro. La proprietà immobiliare è il vitello grasso (ma in realtà sempre più magro) da sacrificare, che considera i proprietari di casa ricchi polli da spennare. Genova sarà tra le aree più stangate”.

... » Leggi tutto